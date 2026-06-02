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02.06.2026 06:31:29
Organic Coatings: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Organic Coatings hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,85 INR gegenüber -0,780 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 96,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Organic Coatings hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,270 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,110 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,99 Prozent zurück. Hier wurden 280,93 Millionen INR gegenüber 289,58 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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