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17.06.2026 06:31:29
Organicell Regenerative Medicine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Organicell Regenerative Medicine hat am 15.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Organicell Regenerative Medicine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 124,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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