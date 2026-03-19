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19.03.2026 06:31:28
Organicell Regenerative Medicine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Organicell Regenerative Medicine hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen USD – ein Plus von 33,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Organicell Regenerative Medicine 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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