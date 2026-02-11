Organigram Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Organigram Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

