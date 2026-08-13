Organigram Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Organigram Global hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,78 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Organigram Global -0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Organigram Global mit einem Umsatz von insgesamt 105,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 49,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at