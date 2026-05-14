Organigram Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Organigram Global veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber 0,330 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,86 Prozent auf 59,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at