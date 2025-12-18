18.12.2025 06:31:28

Organigram Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Organigram Global lud am 16.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD gegenüber -0,050 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 CAD. Im Vorjahr waren -0,480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Organigram Global mit einem Umsatz von insgesamt 259,18 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 159,84 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 62,15 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,080 CAD sowie einen Umsatz von 251,95 Millionen CAD belaufen.

