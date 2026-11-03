OrganiGram Aktie
WKN DE: A12AQF / ISIN: CA68620P1018
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03.11.2026 18:20:55
Organigram To Acquire Aurora Cannabis In C$561 Mln Deal
(RTTNews) - Organigram Global Inc. (OGI) and Aurora Cannabis Inc. (ACB) have entered into an arrangement agreement under which Organigram will acquire all outstanding Aurora shares for C$7.80 apiece, valuing Aurora at approximately C$561 million.
The consideration represents a 93% premium to Aurora's unaffected August 10 closing price and a 21% premium to the value of Curaleaf Holdings' amended hostile takeover offer, which Aurora's board unanimously rejected.
Aurora shareholders can elect to receive C$7.80 in cash, 5.8626 Organigram shares, or a combination of C$3.75 in cash and 3.0431 Organigram shares per share, subject to proration.
The combined company is expected to have a stronger presence in Canada, Europe and Australia, with identified synergies exceeding C$50 million.
The transaction is subject to shareholder, regulatory and court approvals and is expected to close in January 2027. Special shareholder meetings are expected in December 2026.
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