Organigram To Acquire Aurora Cannabis In C$561 Mln Deal

(RTTNews) - Organigram Global Inc. (OGI) and Aurora Cannabis Inc. (ACB) have entered into an arrangement agreement under which Organigram will acquire all outstanding Aurora shares for C$7.80 apiece, valuing Aurora at approximately C$561 million.

The consideration represents a 93% premium to Aurora's unaffected August 10 closing price and a 21% premium to the value of Curaleaf Holdings' amended hostile takeover offer, which Aurora's board unanimously rejected.

Aurora shareholders can elect to receive C$7.80 in cash, 5.8626 Organigram shares, or a combination of C$3.75 in cash and 3.0431 Organigram shares per share, subject to proration.

The combined company is expected to have a stronger presence in Canada, Europe and Australia, with identified synergies exceeding C$50 million.

The transaction is subject to shareholder, regulatory and court approvals and is expected to close in January 2027. Special shareholder meetings are expected in December 2026.