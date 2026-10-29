Organizacion Cultiba SAB de CV (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Organizacion Cultiba SAB de CV (B) lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,22 MXN. Im letzten Jahr hatte Organizacion Cultiba SAB de CV (B) einen Gewinn von 0,460 MXN je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Organizacion Cultiba SAB de CV (B) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 57,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen MXN. Im Vorjahresviertel waren 25,2 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at