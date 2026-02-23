23.02.2026 06:31:29

Organizacion Soriana: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Organizacion Soriana hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 MXN erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,86 Prozent auf 47,59 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,99 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,84 MXN je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Organizacion Soriana ein Gewinn pro Aktie von 2,16 MXN in den Büchern gestanden.

Organizacion Soriana hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 177,52 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 179,11 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

