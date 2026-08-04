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04.08.2026 06:31:29
Organo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Organo hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Organo 79,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Organo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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