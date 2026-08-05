Organo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Organo präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Organo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 264,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 263,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at