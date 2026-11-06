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06.11.2026 06:31:28
Organo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Organo stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Organo einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 329,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 303,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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