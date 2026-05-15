Organo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Organo hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 226,23 JPY. Im Vorjahresviertel waren 221,56 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 49,93 Milliarden JPY gegenüber 47,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 617,74 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Organo 525,37 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 177,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 163,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at