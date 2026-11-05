Organo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Organo hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 28,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Organo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at