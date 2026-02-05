Organo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Organo hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 140,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 126,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,94 Milliarden JPY – ein Plus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Organo 41,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at