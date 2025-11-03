Organo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Organo hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 171,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 118,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at