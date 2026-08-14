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14.08.2026 06:31:29
OrganoClick AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
OrganoClick AB veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 SEK erwirtschaftet worden.
OrganoClick AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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