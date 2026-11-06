Organogenesis a Aktie

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WKN DE: A2PA31 / ISIN: US68621F1021

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06.11.2026 12:25:07

Organogenesis: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Organogenesis (NASDAQ:ORGO) reported sequential revenue growth despite severe policy-driven industry contraction. Regulatory changes to Medicare reimbursement drastically shrank the broader market, making profitability dependent on commercial execution and scientific evidence. Three things management said stand out.

Federal policy changes disrupted the skin substitute market, but low-quality rivals are exiting while Organogenesis expands its market share.

The approval timeline for Amnuvx, a Biologics License Application (BLA) or formal approval request for knee osteoarthritis, faced a setback after regulators extended its Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) target date, the federal decision deadline, to address 18 manufacturing facility inspection items.

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