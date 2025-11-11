Organon Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Organon Company präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Organon Company 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,60 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,936 USD sowie einem Umsatz von 1,57 Milliarden USD gerechnet.

