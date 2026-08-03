03.08.2026 06:31:29

Organon Company präsentierte Quartalsergebnisse

Organon Company ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Organon Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Organon Company 1,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,59 Milliarden USD umgesetzt worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,901 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,57 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at

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