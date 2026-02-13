Organovo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Organovo hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 USD gegenüber -2,280 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Organovo 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at