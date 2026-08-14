Organovo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Organovo äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at