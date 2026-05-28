Organto Foods: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Organto Foods hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Organto Foods mit einem Umsatz von insgesamt 25,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at