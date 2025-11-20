Organto Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Organto Foods hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Organto Foods 15,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 189,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at