30.04.2026 06:31:29

Organto Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Organto Foods hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Organto Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 131,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Organto Foods ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 60,84 Millionen CAD gegenüber 20,70 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,140 CAD und einen Umsatz von 60,80 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22:48 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen