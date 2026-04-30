Organto Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Organto Foods hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Organto Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 131,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Organto Foods ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 60,84 Millionen CAD gegenüber 20,70 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,140 CAD und einen Umsatz von 60,80 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at