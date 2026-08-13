Organto Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Organto Foods präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 17,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at