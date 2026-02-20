Orge Enerji Elektrik Taahhut präsentierte Quartalsergebnisse

Orge Enerji Elektrik Taahhut lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7411,76 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orge Enerji Elektrik Taahhut 3,54 TRY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,53 Prozent zurück. Hier wurden 1,02 Milliarden TRY gegenüber 1,20 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7416,00 TRY beziffert, während im Vorjahr 8,64 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,94 Prozent auf 3,50 Milliarden TRY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,43 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at