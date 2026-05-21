Orian SHM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Orian SHM hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orian SHM ein EPS von -0,030 ILS in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,5 Millionen ILS – eine Minderung von 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 273,1 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at