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21.05.2026 06:31:29
Orian SHM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Orian SHM hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orian SHM ein EPS von -0,030 ILS in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 241,5 Millionen ILS – eine Minderung von 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 273,1 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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