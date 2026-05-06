ORIC Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ORIC Pharmaceuticals ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ORIC Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at