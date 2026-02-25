ORIC Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ORIC Pharmaceuticals hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,470 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,830 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at