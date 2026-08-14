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14.08.2026 06:31:29
Oricon Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oricon Enterprises hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Oricon Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,790 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 71,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 81,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 383,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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