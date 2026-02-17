Oricon Enterprises stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oricon Enterprises stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 INR gegenüber 0,200 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 176,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 65,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 513,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at