Oricon Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oricon Enterprises hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 475,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,2 Millionen INR.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Oricon Enterprises ein EPS von 8,86 INR je Aktie vermeldet.

Oricon Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 421,47 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 75,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at