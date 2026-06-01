|
01.06.2026 06:31:29
Oricon Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Oricon Enterprises hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 475,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,2 Millionen INR.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Oricon Enterprises ein EPS von 8,86 INR je Aktie vermeldet.
Oricon Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 421,47 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 75,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.