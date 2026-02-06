|
06.02.2026 06:31:28
Oricon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Oricon hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oricon ein EPS von 24,45 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Oricon mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 73,77 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
