Oricon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Oricon lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at