Oricon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Oricon präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 17,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Oricon mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,35 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,70 JPY, nach 76,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at