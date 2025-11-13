Orient Abrasives hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orient Abrasives hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orient Abrasives 0,150 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 700,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at