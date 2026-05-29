Orient Abrasives stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orient Abrasives lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,47 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orient Abrasives noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 982,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 845,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,83 INR, nach 0,830 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,04 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Orient Abrasives einen Umsatz von 3,25 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at