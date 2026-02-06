Orient Abrasives verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orient Abrasives äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 933,5 Millionen INR gegenüber 741,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

