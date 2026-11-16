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16.11.2026 06:31:29
Orient Bell: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Orient Bell lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 8,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orient Bell 2,17 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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