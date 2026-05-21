Orient Bell legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orient Bell hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,88 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,46 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Orient Bell ein Gewinn pro Aktie von 1,94 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Orient Bell im vergangenen Geschäftsjahr 6,91 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orient Bell 6,67 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at