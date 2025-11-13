Orient Bell präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orient Bell präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orient Bell 0,660 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Orient Bell mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at