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13.08.2026 06:31:29
Orient Bell veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Orient Bell hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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