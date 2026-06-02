Orient Beverages: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Orient Beverages präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orient Beverages ein EPS von 0,280 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 442,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 406,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 17,77 INR gegenüber 13,97 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,78 Milliarden INR – ein Plus von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Orient Beverages 1,64 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at