Orient Beverages öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orient Beverages präsentierte am 07.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 9,53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 386,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 450,6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at