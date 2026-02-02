|
02.02.2026 06:31:29
Orient: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Orient hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 14,73 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orient noch ein Gewinn pro Aktie von 38,01 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent auf 61,10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
