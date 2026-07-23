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23.07.2026 06:31:29
Orient Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orient Electric lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Orient Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 9,07 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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