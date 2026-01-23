|
Orient Electric: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Orient Electric hat am 22.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,06 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 8,71 Milliarden INR geschätzt.
