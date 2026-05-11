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11.05.2026 06:31:29
Orient Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Orient Electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,46 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,48 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orient Electric einen Umsatz von 8,62 Milliarden INR eingefahren.
Orient Electric hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,49 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,90 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 33,26 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Orient Electric einen Umsatz von 30,91 Milliarden INR eingefahren.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,61 INR und einen Umsatz von 33,28 Milliarden INR beziffert.
Redaktion finanzen.at
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